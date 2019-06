Nanda Costa exibe foto de certidão de casamento com cantora Lan Lanh

A atriz Nanda Costa e a esposa Lan Lanh. Foto: Instagram/@nandacosta

Nanda Costa oficializou a união com a cantora Lan Lanh e publicou o vídeo da certidão de casamento no perfil oficial dela no Instagram nesta segunda-feira, 10.

“República Federativa do Brasil, registro civil das pessoas naturais, certidão de...posso beijar a noiva?”, diz Nanda Costa ao dar um selinho na esposa.

As duas assumiram o relacionamento em junho do ano passado, no Dia dos Namorados, mas estão juntas a cinco anos.

“Casadas” Deixem seus votos nos comentários! Lembrando que 17 não vale! Valendo”, escreveu na legenda do vídeo. O número 17 é uma referência a campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República.