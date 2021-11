Nanda Costa e Lan Lahn postam primeira foto com as filhas e revelam nomes das gêmeas

Nanda Costa e Lan Lahn em selfie com as filhas Foto: Instagram/ @nandacosta

Nanda Costa e Lan Lahn publicaram a primeira foto com as gêmeas Kim e Tiê nesta quarta-feira, 3. As filhas das artistas nasceram no dia 19 de outubro.

Depois de alguns dias no hospital, a família já está em casa. No Instagram, Nanda e Lan postaram a mesma selfie, abraçadas com as filhas.

"Ufa. Agora sim! Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães tão on e explodindo de amor. Eis aqui nossa primeira selfie em família. Não vai rolar textão porque já tá na hora da 4ª mamada do dia!", iniciaram.

"Obrigada pelas mensagens de amor e carinho por aqui, por e-mail e pelo whatsapp. Quando der a gente responde. O amor de mãe é tanto que só de olhar pra elas enxergamos um coração. Arrasta aí pra vocês verem que não é coisa de mãe", escreveram.

Muitas amigas parabenizaram o nascimento. Rafa Brites comentou: "cenas fortes de fofura", Debora Nascimento desejou "todas as bençãos desse mundo" e Fernanda Paes Leme disse que está "sem condições para tanta lindeza".

O casal anunciou a gravidez apenas quando Nanda estava com seis meses de gestação. O processo de engravidar foi longo, em método de fertilização in vitro (FIV). Nanda congelou os óvulos em 2020, aos 32 anos.