Namorando há 4 meses, Chiquinho Scarpa planeja filho: 'Se não, morre a família'

Chiquinho Scarpa, 67, aproveitou sua presença no Luciana By Night que irá ao ar nesta terça-feira, 23, para falar sobre seus planos de aumentar a família ao lade de sua namorada, Luana Risério, 35.

"Eu preciso ter filho, senão o conde vai para a cucuia. Eu sou o único Scarpa, se eu não tiver um filho, morre a família. Já conversei e ela está em pleno acordo", falou.

Junto a Chiquinho há cerca de quatro meses, Luana também comentou o tema: "A gente avalia com calma, né. Teremos mais para frente, deixa a gente namorar um pouco mais."

Scarpa ainda fez questão de ressaltar sua fidelidade à amada: "Quando eu estou com uma mulher, não tenho olhos para outras. Sou um homem super fiel com amigos, com mulheres, com cachorro. Cachorro tenho um só, não tenho dois. Sou aquele individual, mesmo."

Questionado se está na fase de 'dormir de conchinha' com Luana, Chiquinho foi sincero na resposta: "Não, não. Estamos na fase do sexo violento."

Garantindo nunca ter andado de metrô, ido até um banco ou feito uma conta parcelada, o entrevistado ainda ressaltou sua situação financeira: "Não tenho a menor chance de ficar pobre. Não sou burro, eu trabalho. Não devo nada a ninguém."