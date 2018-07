Namorado de Zilu Camargo tem prisão decretada, diz jornal

Zilu Camargo anunciou o relacionamento com Marco Antônio Teles em setembro de 2017 Foto: Marina Malheiros / Estadão

Más notícias para Zilu Camargo. Seu namorado, Marco Antônio Teles, teve prisão decretada por atraso de pensão alimentícia. As informações são do colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

Segundo o jornalista, a polícia já estaria ciente do decreto. O valor que Marco Antônio deve ultrapassaria os R$ 300 mil e, para evitar ser detido, teria de pagar imediatamente R$ 92 mil.

O processo de execução de alimentos, de 2014, corre na 3ª Vara Cível da comarca de Mauá, em São Paulo. A autora é a ex-mulher do empresário, a ex-jogadora de vôlei Flavia Fernanda de Lima.

Zilu Camargo anunciou namoro com o rapaz em setembro, através de suas redes sociais.