Namorada de Rafael Miguel mostra tatuagem feita em homenagem ao ator

O ator Rafael Miguel e a namorada Isabela. Foto: Instagram/@rafaelmiguelreal

Isabela Tibcherani, namorada do ator Rafael Henrique Miguel, que foi morto junto com os pais há quase duas semanas, mostrou em seus stories no Instagram uma homenagem que fez ao rapaz.

A jovem de 18 anos fez uma tatuagem perto da clavícula com a frase "together, always", que em portugês quer dizer "juntos, para sempre".

O termo era usado com frequência por Isabela nas fotos que compartilhava, em que aparecia com Rafael. A frase também está na descrição de seu perfil na rede social.

Tatuagem de Isabela Tibcherani, namorada do ator Rafael Miguel, morto a tiros junto com os pais. Foto: Instagram/@isabelatibcherani

Um dia após a morte do ator, que ficou conhecido pelo comercial que em pediu brócolis para a mãe e por atuar na novela Chiquititas, a jovem fez um relato no Facebook, acompanhado por fotos, em que lamentava a morte do namorado e pedia respeito pelo momento de luto.

"Só queríamos ser livres pra amar, sem medida", escreveu ela. "Peço, encarecidamente, que respeitem esse momento. Antes dele ser uma figura pública, ele era um ser humano. O ser humano mais maravilhoso que existiu. Atacar a mim e aos restantes familiares e amigos não vai trazer ninguém de volta. Tenham compaixão", escreveu ela em outra publicação.