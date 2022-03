Namorada de José de Abreu comenta sobre recuperação da covid-19: 'Está melhor a cada dia'

Nas redes sociais, Carol Junger falou sobre a recuperação da covid-19 de José de Abreu. Foto: Instagram/@carolynnejunger

Neste sábado, 5, Carolynne Junger, namorada do ator José de Abreu, usou seu perfil no Instagram para responder alguns seguidores. O casal vive em Portugal atualmente e testaram positivo para covid-19. Carol já testou negativo, mas o ator segue com teste positivo e em isolamento.

Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil, os fãs da maquiadora questionaram o sumiço e ela logo explicou que isso aconteceu devido à doença. "Nem todo mundo viu quando eu postei que peguei covid pela primeira vez e fiquei esses dias off para poder focar na minha recuperação e depois na recuperação do Zé, que acabou pegando também", fala.

Carolynne também falou que já se sente melhor e deu detalhes da situação do ator: "O Zé se sente um pouco resfriado, mas não evoluiu para nada grave e está melhorando a cada dia".

"Ontem eu saí de casa pela primeira vez em uma semana e dois dias testando negativo, mas ainda não voltei para a minha rotina de academia, dieta e vida normal", explicou Carol Junger, que disse esperar que na próxima semana já consiga retornar à sua rotina.

Enquanto isso, José de Abreu segue se recuperando da covid-19. Neste domingo, 6, o ator publicou a foto do teste de covid e escreveu: "Ainda Positivo, mas sem sintomas. 75 anos, grupo de risco, mas Vacinado com 3 doses".