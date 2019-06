Namorada de Gabriel Diniz publica homenagem ao cantor; acidente completa uma semana

O cantor Gabriel Diniz, que morreu em acidente aéreo em maio de 2019, e a namorada Karoline Calheiros. Foto: Instagram/@karolinecalheiros

Karoline Calheiros publicou nesta segunda-feira, 3, duas homenagens ao namorado Gabriel Diniz no Instagram.

O cantor, que ficou conhecido pela canção Jenifer, e mais dois passageiros morreram no dia 27 de maio, na região de Porto do Mato, em Estância, onde o avião caiu. Ele iria se encontrar com a namorada para comemorar o aniversário dela.

Ao saber da notícia da morte, Karoline desativou a conta no Instagram, que tinha aproximadamente 40 mil seguidores. Porém, decidiu recuperar o perfil na mesma noite, só para pessoas autorizadas. Agora, com a página do Instagram aberta, Karoline Calheiros tem quase um milhão de seguidores.

Ao prestar uma homenagem ao namorado, Karoline fez duas publicações. “Dia do meu aniversário, dia da partida do amor da minha vida. Que tragédia, meu Deus, tantos planos rompidos. Eu que já te agradeci tanto por ter achado tão cedo o amor, peguei-me lamentando por também perdê-lo tão cedo e no dia do meu aniversário”, lamentou.

No entanto, Karoline declarou que compreende a dimensão da perda. “Você se foi, mas sei que está me protegendo. Por mais que me sentisse sem meu coração, nunca questionei nem perdi a fé. E hoje sei que, na verdade, tinha que ser no dia do meu aniversário para que você fosse meu eterno presente”, escreveu na legenda de uma série de fotos em que aparece com o cantor.

Na segunda publicação no Instagram, Karoline faz agradecimentos e mostra solidariedade as famílias dos outros passageiros. “Eu só tenho a agradecer por tantos ensinamentos e pelos melhores anos da minha vida (...) Aproveitando para transmitir os meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos dos pilotos também. Que Deus conforte os corações de vocês”, concluiu.