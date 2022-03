Naiara Azevedo se pronuncia após assalto à casa da família: 'Estão todos bem'

Naiara Azevedo tranquilizou os fãs após a casa de sua família ser assaltada no Paraná. Foto: Instagram/@naiaraazevedo

A cantora e ex-BBB Naiara Azevedo utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs após o assalto à casa de sua família na terça-feira, 29. A artista se pronunciou nos stories do Instagram e no Twitter e agradeceu pelas mensagens e orações.

"É uma situação chata que entristece a gente, mas a gente tem que ser grato a Deus porque não aconteceu nada à integridade física deles. É só Deus para cuidar do coraçãozinho agora, mas o importante agora é que está todo mundo bem. Mais uma vez obrigada pelo carinho e pela preocupação", disse a cantora.

O assalto ocorreu na casa onde moram os pais e a irmã de Naiara, no município de Farol, no Paraná. Os três estavam na residência no momento do crime e foram feitos reféns por ladrões que roubaram duas caminhonetes. Já a artista mora em Goiânia, Goiás, e não presenciou a situação.