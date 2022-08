Naiara Azevedo leva cinco pontos no dedo do pé ao pisar em faca

Naiara Azevedo confessou que não sentiu dor após pisar no objeto, mas como tinha muito sangue, resolveu ir para o hospital. Foto: Instagram/@naiaraazevedo

Naiara Azevedo revelou que precisou levar cinco pontos no pé após pisar em uma faca. A cantora e ex-BBB 22 contou aos seguidores do Instagram, nesta terça-feira, 30, que estava brincando com os cachorros no dia anterior e pisou sem querer no objeto.

Nos stories, a artista deu mais detalhes sobre o incidente. "Estava na roça, na beira da represa, pescando e brincando com os cachorros. Quando eles saíram da represa, vieram pular em mim, todos molhados", começou.

"E eu fui andando para trás e não vi que tinha uma faca no chão. Com essa faca, a gente estava cortando salsicha para usar como isca. Pisei na faca e rasguei o dedo. Por pouco não foi um estrago maior", disse Naiara.

A artista confessou que não sentiu dor após pisar no objeto, mas como tinha muito sangue, ela resolveu ir para o hospital. "Não senti dor nenhuma na hora, e foi isso o que mais me assustou, porque fiquei com medo de ter cortado, sei lá, um tendão, uma terminação nervosa, um nervo... Enfim, saiu muito sangue. Aí fui para o hospital, deram anestesia, costuraram o meu dedo e estou aqui, maravilhosa, pleníssima", continuou.