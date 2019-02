Na UTI, Beto Barbosa vibra com melhora na saúde e música em 'Verão 90'

Beto Barbosa Foto: Instagram / @betobarbosa

Beto compartilhou uma cena em que a personagem Manuzita, vivida por Isabelle Drummond, está em uma aula de dança em que toca-se a lambada Preta, de Beto Barbosa.

"É com muita felicidade que tenho assistido Verão 90, aqui na UTI da Beneficência Portuguesa Mirante. A alegria é geral!", escreveu em seu Instagram nesta quarta-feira, 6.

Estado de saúde de Beto Barbosa

Na sequência, Beto falou sobre sua recuperação de uma operação para "retirada e reconstrução da bexiga e retirada completa da próstata e dos gânglios".

"É com muita alegria que recebo os testes realizados nos tecidos extraídos na cirurgia na qual me submeti e que não indicam mais a presença do tumor, revelando um patamar de cura muito mais alto do que era esperado no primeiro momento, quando tive o diagnóstico."

Por fim, prometeu estar mais presente e próximo aos seus fãs em breve. "Hoje eu sei o valor de um copo de água quando se atravessa o deserto."

