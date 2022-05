'Na torcida pela vitória', diz Lucas Bissoli, do 'BBB 22', sobre recuperação de Rodrigo Mussi

Lucas Bissoli relembra amizade com Rodrigo Mussi no 'BBB 22' e espera manter amizade com ele fora da casa. Foto: Instagram/@bissolilucas

Neste domingo, 29, Rodrigo Mussi participa do Fantástico e quem ficou feliz com a evolução do ex-BBB foi Lucas Bissoli, um dos amigos que o empresário fez dentro do Big Brother Brasil 22. Em entrevista ao Estadão, o Barão da Piscadinha falou sobre como se sentiu ao receber a notícia do acidente de Mussi, amizade dentro da casa e a torcida pela recuperação do amigo.

Lucas deixou a casa do BBB 22 no dia 29 de abril e Rodrigo sofreu o acidente de carro dois dias depois. Assim que Bissoli deixou a casa mais vigiada do Brasil e foi para a conversa com Rafa Kalimann, ele lembra que foi recebido pelo amigo em uma videochamada feita durante o programa.

"Quando saí, ele que me recebeu na Rafa. A gente tinha feito contato e dois dias depois aconteceu aquela tragédia com ele. Graças a Deus ele tem se recuperado e oro por ele sempre, mando mensagem falando que estou na torcida pela vitória. Ele já venceu, né? Já já vamos nos reencontrar e vai dar tudo certo", fala.

Dentro do Big Brother, Lucas e Rodrigo começaram como uma dupla, mas acabaram brigando e até se afastando um pouco. O estudante de medicina acredita que eles teriam sido como Batman e Robin dentro do jogo: "A gente teria mandado muito bem se ele tivesse continuado na casa".

Para Lucas, se Rodrigo tivesse ficado no 'BBB 22', eles teriam sido como Batman e Robin no jogo Foto: TV Globo

Lucas Bissoli ainda relembra que quando discutiu com Mussi, foi chorar com Eliezer e falou: "Eu briguei com o Rodrigo, mas eu amo esse 'moleque'".

"Graças a Deus a gente se entendeu depois, né? Ele é um cara com um coração super do bem. É uma pessoa que aqui fora eu quero muito ter amizade dele, poder sair, dar rolê com ele. É um 'moleque' que eu gosto muito, faço questão de estar perto", fala.