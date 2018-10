‘Na outra vida, quero vir negra de novo’, declara Erika Januza em resposta a ataque racista

A atriz Erika Januza. Foto: Instagram/@erikajanuza

A atriz Erika Januza usou o perfil oficial dela no Instagram para desabafar sobre ataques racistas que sofreu nas redes sociais.

Em vídeo, ela contou sobre uma publicação que uma mulher compartilhou na qual a internauta diz que ‘adorou que Bolsonaro ganhou (a eleição presidencial), assim, ele manda matar esses negros ‘fedidos’ e Erika Januza vai junto’. A artista fotografou a imagem e o ator Caio Paduan comentou: “Sua resposta foi printada e será levada à polícia”.

“Não senti o ataque só a mim. Quando ataca uma negra e um negro, atacam a todos os outros”, declarou Erika Januza. Ela ainda disse que ama ser negra: “Na outra vida, quero vir negra de novo! Esse tipo de ataque me faz mais forte. Cada vez que você me ataca, me faz mais forte. Sinal que estou te incomodando em alguma coisa. A gente incomoda porque a gente é forte’.

Internauta promove ataque racista contra Erika Januza no Instagram. Foto: Instagram@erikajanuza

No perfil oficial no Instagram, Erika Januza publicou dois vídeos para dar o recado: “A cor da minha pele não tem que ser motivo para eu passar por qualquer tipo de ofensa. O problema não está comigo. Está com você”, disse.

Assista ao vídeo: