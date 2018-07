Na Disney, Larissa Manoela e Thomaz Costa trocam alianças de compromisso

Larissa Manoela e Thomaz Costa estão namorando. Foto: Instagram/ Thomas Costa | Gabriel Gabe / SBT

Há alguns meses, Larissa Manoela e Thomaz Costa aparecem juntos em eventos e fotos, mas foi só no início de maio que a atriz assumiu o relacionamento. Agora, os dois firmaram o compromisso com uma aliança.

O casal teen está na Disney com os pais de Larissa e estava num restaurante quando a troca de alianças aconteceu. O momento foi filmado e compartilhado pelo próprio Thomaz em seu Instagram. "Love you", diz ele na legenda. Os dois se conheceram durante as gravações da novela Carrossel, em 2012.

Anteriormente, em entrevista ao TV Fama, Larissa disse: "A gente está junto, sim. Como falei o nosso meio de amizade é muito próximo e nós acabamos sendo vistos juntos. A gente está feliz! É isso que eu posso dizer".