Músico Bruce Hampton morre no palco durante apresentação e ninguém percebe

Bruce Hampton morreu na última segunda-feira, 1º, durante apresentação. Foto: Roger Gupta/Creative Commons via Flickr

Bruce Hampton morreu enquanto fazia uma apresentação de comemoração de seus 70 anos no Fox Theatre em Atlanta, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 1º.

Leia também: Pessoa mais velha do mundo morre aos 117 anos

O cantor caiu com o microfone na mão e a banda continuou tocando Turn On Yor Lovelight por alguns minutos, achando que tudo não passava de uma brincadeira, até que o cantor foi finalmente atendido e levado para fora do palco. Entretanto, não havia mais como salvar sua vida.

Ainda não se sabe a causa da morte. O fundador da banda Hampton Grease, do final dos anos 1960, era conhecido como o 'avô da cena Jam', e criou diversas bandas, como The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Fiji Mariners, The Codetalkers e The Quart Alliance.

O vídeo abaixo mostra o momento em que o artista cai (a partir do minuto 2:05)

* Com informações da agência EFE.