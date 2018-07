Museu de cera britânico veste bonecos da família real com suéteres de Natal

Até os cães da rainha Elizabeth II ganharam roupinhas Foto: Reprodução/Instagram

A família real britânica está em clima natalino no museu de cera Madame Tussauds, de Londres. Para a data, a instituição vestiu os bonecos com irreverentes suéteres de Natal, até mesmos os cães da rainha Elizabeth II, da raça corgi, ganharam roupinhas personalizadas. O modelo mais diferente de todos é, contudo, o vestido simultaneamente por Kate Middleton e o príncipe William.

A recriação traz ainda o príncipe Charles e sua esposa Camila, o marido da rainha Elizabeth II, príncipe Filipe, e o príncipe Harry. Os filhos de Kate e William, Charlotte e George, ainda não ganharam versões como bonecos de cera. A mudança é uma parceria do museu com a ong Save the Childrem.

Nas redes sociais, a roupa da família real já é um sucesso. Na conta oficial do Madame Tussauds, a equipe da instituição protagonizou uma versão do "desafio do manequim", em que várias pessoas simulam estar paralisadas, junto aos bonecos. Confira o resultado abaixo:

#MannequinChallenge. DONE. Um vídeo publicado por Madame Tussauds London (@madametussauds) em Nov 12, 2016 às 2:21 PST