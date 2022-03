Murilo Huff lança faixas inéditas em 'Para Ouvir Tomando Uma III'

Murilo Huff lança três novas faixas no segundo volume do projeto 'Para Ouvir Tomando Uma III'. Foto: Randes Filho

Nesta sexta-feira, 18, Murilo Huff lançou três novas faixas do segundo volume do projeto Para Ouvir Tomando Uma III. As músicas já chegam com videoclipes no canal oficial do cantor no YouTube e o single Celular Dois é o principal do DVD. As canções Inconveniente e Perigo Pra Sociedade completam o repertório.

O hit principal de Para Ouvir Tomando Uma III relata uma "história que aconteceu com um amigo" de Murilo, como ele mesmo fala no início da canção. A letra aborda uma traição, história clássica que não pode faltar em álbuns sertanejos para trazer a sofrência que tantos amam.

As letras das três músicas se complementam, pois em Inconveniente a história é de uma pessoa que traiu e se torna uma "pedra" na vida daquela que está superando a traição. Em Perigo Pra Sociedade fala do risco de não superar o ex-amor e ficar esperando o milagre de uma reconciliação.

"Eu estou muito feliz com esse DVD, no dia da gravação a galera já estava super empolgada. O resultado do volume um foi ótimo, e o grande sucesso do nosso projeto Ao Vivão 2 só me fez ficar mais ansioso para esse lançamento. É muito especial chegar em um show e ver que o público já tem um repertório novo na ponta da língua", comenta Murilo Huff, que já se prepara para um novo projeto.