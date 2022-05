Murilo Huff grava novo DVD em São José do Rio Preto

O cantor sertanejo Murilo Huff grava, nesta terça-feira, 3, seu novo DVD, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Foto: Randes Filho

O cantor e compositor Murilo Huff, sucesso no meio sertanejo, vai gravar nesta terça-feira, 3, seu novo DVD no Villa Conte, uma casa de shows localizada em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

O novo show será repleto de participações e as duplas Maiara & Maraisa, Matheus & Kauan, Dom Vittor & Gustavo e Zé Neto & Cristiano estão confirmadas no projeto.

Serão ao todo 15 músicas, sendo duas regravações e 13 inéditas. Em entrevista ao Estadão, Huff falou sobre as expectativas para a gravação da nova produção.

"Eu tenho expectativas muito grandes nesse DVD. Além das 15 músicas inéditas, convidei parceiros especiais para a minha trajetória. São amigos que acreditam no meu trabalho e que vão dividir o palco comigo em uma cenografia toda planejada exclusivamente. Desejo que todos aproveitem o momento para se divertir mesmo", disse o cantor.

Sobre a sensação de subir aos palcos com tantos artistas renomados da música sertaneja, o artista contou que se sente honrado.

"Nossa, será uma grande honra ter esses companheiros de longa data me prestigiando nessa noite. Estou ansioso e muito contente por toparem o convite, artistas que são amigos e que admiro muito. Verdadeiros talentos do sertanejo, será um encontro de peso", afirmou o músico.

Huff também comentou um pouco sobre o que os fãs podem esperar das novas músicas que serão apresentadas no show.

"Com certeza muito sertanejo novo e modão bom para ouvir bebendo do jeitinho que a gente gosta (risos). As músicas novas estão demais, são composições lindas que queremos apresentar logo para os fãs. A gravação será especial por isso, porque os fãs terão esse primeiro contato com os lançamentos ali na hora. Quero ver como será a recepção no show, tem para todos os gostos, de mais animadas até as mais apaixonadas", adiantou o sertanejo.

Murilo Huff foi namorado de Marília Mendonça e é pai do filho da cantora. A artista morreu em novembro do ano passado, em um acidente de avião, na região de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Huff revelou se haverá alguma homenagem à sertaneja durante a gravação: "É surpresa! Estamos ensaiando e pensando em cada detalhe, vou guardar algumas surpresas para revelar somente na noite do DVD".

O mais recente lançamento do cantor, o volume 2 do seu projeto de faixas inéditas Pra Ouvir Tomando Uma III, já acumula mais de 10 milhões de visualizações nos três videoclipes lançados, Celular 2, Inconveniente, Perigo Pra Sociedade.

Na estrada, o artista apresenta por todo Brasil o sucesso Ao Vivão 2, projeto de regravações que soma mais de 68 milhões de visualizações no YouTube. Para a gravação desta terça-feira, 3, Huff fornecerá ingressos para fãs-clubes oficializados e cadastrados pela Central do Huff.

“Esse presente para os meus fãs mais próximos é uma forma de expressar o quanto eles são importantes por eu estar aqui e ainda vamos mais longe. Quero eles por perto nessa noite linda demais! Se preparem, vamos ter muitas surpresas”, avisou o cantor.