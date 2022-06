Murilo Benício e Guito passeiam de barco no Pantanal: 'Tibério e Tenório terminam juntos'

Nas redes sociais, Guito compartilha momento no barco com Murilo Benício e brincam: 'Sobrou Tibério e Guito'. Foto: Instagram/@guitoshow

Nessa quinta-feira, 16, Guito compartilhou um vídeo ao lado de Murilo Benício e mostrou os bastidores da novela Pantanal. No registro, os atores aparecem curtindo um passeio de barco em um rio no Mato Grosso do Sul.

Na novela, Murilo interpreta Tenório e Guito é Tibério, um dos peões de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), e os atores brincaram sobre o final de seus personagens na trama. "Sobrou Tibério e Tenório", disse o ator que vive um dos peões de Pantanal.

"Terminaram juntos, vão adotar um filho lindo", completou Murilo Benício, aos risos enquanto remava.

"Despedindo do Pantanal! Eu e Murilo Benício remando pelo Rio Negro! Só risadas com esse ator que dispensa comentários. Murilo é fera demais", escreveu Guito na legenda da publicação.

Vale lembrar que parte dos atores da novela já voltou para o Rio de Janeiro após o fim de suas gravações no Pantanal.