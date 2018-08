Mural que homenageia Silvio Santos é pichado em São Paulo

Mural foi pichado com a frase 'Todo rico é um ladrão'. Foto: Instagram.com/pauloterraartes

Um mural feito em homenagem a Silvio Santos na Avenida 23 de Maio amanheceu pichado na última quarta-feira, 23. O artista Paulo Terra, autor da obra, compartilhou no Instagram um vídeo em que se lê sobre a pintura: "Todo rico é um ladrão".

"Para muita gente que conhece meu trabalho, é lamentavel ver isso", escreveu o muralista na legenda.

O painel foi feito em 2016 e, depois disso, o apresentador do SBT convidou os responsáveis pelo graffitti ao seu programa.

Silvio deu R$ 2 mil a eles, mas esclareceu que não se tratava de um pagamento. "Eu sei que um trabalho como esse não tem pagamento. Eu agradeço muito a gentileza de terem vindo", afirmou.

Os murais de Paulo Terra com personalidades da televisão, do mundo do esporte e da música são bem conhecidos na cidade. Ele já fez obras em que Silvio aparece ao lado das filhas Patrícia e Silvia Abravanel, Celso Portiolli, Ratinho e Raul Gil. Em outro, feito em Poços de Caldas, ele desenhou os personagens de Chaves. Há ainda homenagens a Ayrton Senna e Thiaguinho.