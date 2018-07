Multishow promove 'Bus Party' com youtubers

Youtuber Luba estará na 'Bus Party' do Multishow. Foto: YouTube/LubaTV

Mais de 20 influenciadores digitais participarão de uma Bus Party na noite desta terça-feira, 24, a caminho do Prêmio Multishow 2017. Com transmissão pelo YouTube no canal Música Multishow (www.youtube.com/multishow), o ônibus festivo levará as celebridades da internet ao local da premiação. Antes, eles participam do ‘esquenta’ do evento, que também é transmitido pelo canal.

Entre os youtubers que pegarão o ônibus, estão Thaynara OG, Niina Secrets, Felipe Castanhari, Dani Russo, Pyong Lee, Luba, Luisa Sonza, Gabi Luthai, Mariana Nolasco, Daniel Saboya e Rayza Nicácio. A música fica por conta do DJ Mítico Jovem.