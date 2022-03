'Mulheres passam por mais coisas que as pessoas imaginam', diz Courteney Cox

Courteney Cox vai estrear nova série de comédia e terror Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Courteney Cox fez uma reflexão sobre o papel das mulheres na sociedade. Em entrevista ao podcast Sky News Backstage, a atriz, que é conhecida por seu papel de Monica, em Friends, desabafou:

"Acho que as mulheres provavelmente passam por muito mais do que as pessoas imaginam - quero dizer, entre a menopausa, a depressão, ser mãe de adolescentes", disse a artista sobre as responsabilidades enfrentadas pelas mulheres.

Além disso, para a atriz, conforme a idade, as mulheres têm que lidar com mais questões ainda. O mais recente trabalho de Courteney é no seriado de comédia e terror Shining Vale.

A série estreou hoje na plataforma da Starzplay e é uma das grandes apostas do streaming. Veja o trailer abaixo: