Mulheres não falam abertamente sobre aborto espontâneo, diz Mariana Rios

No 'Encontro com Fátima Bernardes', Mariana Rios fala sobre o aborto espontâneo que sofreu Foto: Reprodução/ Globoplay

Mariana Rios participou do programa Encontro com Fátima Bernardes nesta quarta-feira, 22, para falar sobre o aborto que sofreu recentemente. A atriz e cantora anunciou em 11 de julho que havia perdido o bebê que estava esperando.

"Eu lido de uma forma com a dor, eu até falo no post, a dor e a tristeza são inerentes ao ser humano, mas o sofrimento é opcional, nós vamos passar por milhares de problemas na nossa vida, vamos, mas o que difere uma pessoa da outra de fato é a forma que cada um vai lidar com o seu sofrimento, com a sua dor. Então, não se permitir entrar nesse lugar que é gostoso de ficar quando você sofre, onde você não precisa levantar todos os dias e dizer eu vou à luta porque esse lugar é confortável", contou a artista que tem 35 anos.

Além da foto que publicou em seu Instagram para anunciar o fim da gravidez, Mariana postou um vídeo em 13 de julho compartilhando um sonho que teve com o irmão que já morreu e agradecendo todas as mensagens de carinho que tinha recebido.

Durante a entrevista com Fátima Bernardes, ela falou sobre a decisão de compartilhar o vídeo. "Foi muito importante falar, mas eu acho que mais importante ainda foi receber todas as mensagens, histórias que as mulheres dividiram comigo. Isso foi de grande valor pra mim e eu tenho muito que agradecer a todas essas mulheres. Porque você se vê no outro. A dor do outro é onde a gente se encontra também, então você se enxerga no outro. Quando eu resolvi fazer o vídeo e eu sou uma pessoa que fala muito pouco da minha vida pessoal da minha intimidade eu nem sei, eu senti uma necessidade muito grande de falar.

A atriz também relatou como o público viu essa exposição. "A repercussão disso foi uma coisa que eu não esperava, mas mais ainda ouvir essas histórias e saber como as mulheres não falam abertamente sobre isso, sobre suas perdas, sobre o aborto espontâneo." Mariana afirmou que recebeu mensagens privadas de mulheres narrando que o assunto não é aceito dentro da própria família.

"Agora eu entendo o tamanho da importância na vida de nós mulheres e eu gostaria de dizer para todas: um dia de cada vez e nunca se esqueça de sorrir para a vida sorria, para você e para vida. Vale a pena viver todos os dias", disse Mariana ao enviar uma mensagem para as pessoas que passam pela mesma situação que ela.

Hoje, aqui no #Encontro, estamos falando sobre a importância de falar sobre a perda de bebês. @rios_mariana passou por isso recentemente e conta um pouco da sua experiência pra gente: pic.twitter.com/K1R5OvAmvh — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) July 22, 2020

Mãe de anjo @rios_mariana destaca importância da fé para lidar com perda de bebê: 'O sofrimento é opcional' → https://t.co/VBx3TRSkWn • #Encontro pic.twitter.com/hW6wJ9iMgs — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) July 22, 2020

Mariana Rios se abriu sobre os detalhes da perda do filho, contou que descobriu ao fazer um ultrassom sem a companhia do marido, que recebeu a notícia triste apenas em casa. A cantora afirmou não ter feito curetagem e que apenas na segunda-feira, 20, seu corpo naturalmente expeliu o bebê. A cantora disse que se sente grata por não ter descoberto a perda do bebê após um sangramento.

"Se você tem a certeza dentro de você que tudo o que é acontece é somente para o seu bem a gente consegue levar a vida com mais leveza em paz porque qualquer coisa que acontece é para o meu bem então eu preciso ter gratidão por aquilo", afirmou.

A atriz fez questão de ressaltar que não tem arrependimentos sobre a gravidez. "Não me arrependo hora nenhuma de tudo o que eu sonhei, planejei, de expectativa que eu criei, porque assim é a vida e a gente precisa se entregar ."