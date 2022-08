Mulher quebra recorde no 'Guinness Book' e expõe razão para ter as maiores unhas do mundo

Diana Armstrong entrou para o 'Guiness Book' como a mulher com as maiores unhas do mundo. Foto: Guiness World Records

Uma mulher de Minnesota (EUA) entrou para o Guinness Book e está dando o que falar, após quebrar o recorde de maiores unhas femininas do mundo, sem cortá-las desde 1997. Segundo o livro dos recordes, as 10 unhas juntas somam 13,06 metros, medidas em março de 2022.

Apesar de ser um fator inusitado, Diana Armstrong revelou ter uma razão emocional pela qual não corta as unhas. Segundo ela, sua filha, que morreu em 1997, era a única pessoa que lhe fazia isso.

"Ela as lixava e pintava para mim. Ela tinha feito minhas unhas na noite anterior [de sua morte]. Ficamos acordadas a noite toda, então simplesmente não consegui cortar minhas unhas depois disso", contou.

Por anos, os outros filhos de Diana a cobraram para fazer as unhas, até ela os revelar sua motivação, fazendo com que compreendessem sua escolha. “Eu sentia tanta falta da minha irmã quanto ela. Portanto, se essa é sua maneira de se sentir próxima a ela, então eu aceito”, disse uma de suas filhas.

Diana Armstrong. Foto: Guiness World Records

Agora, com as maiores unhas do mundo, Diana evita pintá-las, pois o processo costuma demorar cerca de cinco horas, além de demandar aproximadamente 20 vidros de esmalte. Quando as faz, a “missão” fica por conta dos netos, que se divertem com a tarefa.