Mulher que viralizou como 'Chewbacca' encontra diretor de 'Star Wars' em programa de TV

Candance Payne ao lado de James Corden e J.J. Abrams Foto: Reprodução / Youtube

A vida da americana Candance Payne está cada dia melhor: após ter viralizado na internet como 'Mãe Chewbacca' e ter recebido uma linha completa de brinquedos e produtos da saga como presente, ela agora participou do programa de James Corden, onde teve a oportunidade de conhecer J.J. Abrams, um dos diretores dos filmes Guerra nas Estrelas.

Na esquete, Corden aparece ao lado de Candance no conhecido carro em que gravou o célebre video, para supostamente levá-lo ao trabalho. Após uma 'discussão' bem-humorada, quem surge do banco de trás para se intrometer na conversa é J.J. Abrams, e pouco depois os três estão utilizando suas máscaras de Chewbacca e gargalhando com a situação.

Confira o video abaixo: