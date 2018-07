Mulher que cortou os pulsos recebe alta e ainda tem esperança de ser atendida por Luciano Huck

Huck ajudou a socorrer mulher Foto: Reprodução

Fortaleza - A mulher que cortou os pulsos para chamar a atenção de Luciano Huck estava internada no Instituto José Frota (IJF) e recebeu alta ontem, 23. A família pediu para que a identidade dela fosse preservada, no entanto amigos contam que ela é fã do apresentador e há anos pedia ao 'Caldeirão do Huck' a reforma da casa e do carro, mas nunca recebeu resposta. No entanto, segundo relatos, ela ainda tem esperança de que seus pedidos sejam atendidos pelo programa da rede Globo.

A cearense se jogou na frente de Luciano com os pulsos cortados durante a gravação do quadro "Um por Todos, Todos por Um" no projeto Acordes Mágicos, que ensina música para crianças carentes. A mulher que desmaiou após se aproximar do apresentador mora no Conjunto Esperança, no bairro Novo Mondubim, na periferia de Fortaleza; onde também fica localizada a sede da Organização Não Governamental (ONG).

Nas redes sociais, Luciano não comentou o fato. "Valeu Fortaleza. Meu dia foi muito especial. Volto em breve, prometo. Adoro o Ceará. Sem palavras para agradecer o carinho de sempre", escreveu no Instagram.

Em nota oficial a Rede Globo relatou que "uma mulher ultrapassou a grade de isolamento e, ao ser interceptada pelos profissionais de segurança que estavam no local, pediu para se aproximar de Luciano Huck, que autorizou. Ao se dirigir ao apresentador, estava com o pulso cortado e acabou desmaiando. Ela foi prontamente socorrida pela equipe médica que acompanhava a gravação e encaminhada para o Hospital Frotinha Parangaba Maria José Barroso, onde recebeu os primeiros cuidados. Em seguida, foi levada ao Instituto Dr. José Frota e já teve alta".