'Mulher mais madura pode estar com rapaz mais jovem', diz Claudia Raia

Claudia Raia interpreta a persoangem Lidiane na novela 'Verão 90'. Foto: João Cotta/Globo

Claudia Raia tem recebido muitos elogios por sua atuação na novela Verão 90, da TV Globo, com a personagem Lidiane. Embora tenha também uma abordagem cômica, a produção tem levantado questões importantes sobre a mulher, e a atriz considera esse olhar positivo.

"A relação dela com o Patrick (Klebber Toledo) é uma coisa boa de falar neste momento. Que uma mulher mais madura pode estar com um rapaz mais jovem e é amor de verdade, não é outra coisa, não tem outro tipo de interesse", disse Claudia em entrevista ao UOL.

A atriz comentou também sobre as cenas quentes com Quinzão, interpretado pelo ator Alexandre Borges. "É legal ver uma mulher de 50 e poucos anos com esse fogo, com essa vontade de viver. Na verdade, isso tudo é real, as mulheres têm isso dentro delas. Elas são abafadas por um formato de 'ai, você passou dos 40, você é velha'. Não existe isso", afirmou. Segundo Claudia, o machismo que existe no Brasil tenta "abafar essa mulher como se ela não existisse".

Aos 52 anos, Claudia Raia fala abertamente sobre idade e quebra de estereótipos em suas publicações nas redes sociais. Ela mesma já disse que está plena nessa fase da vida e, com fotos de biquíni no Instagram, busca conscientizar as mulheres que a seguem.

"Hoje, nós somos donas das nossas vidas, dos nossos corpos, das nossas vontades e desvontades. Nós amamos, trabalhamos, viajamos e fazemos as nossas escolhas. Basicamente, somos incríveis", escreveu a atriz em uma das fotos.

VEJA TAMBÉM: Objetos de 'Verão 90' que as novas gerações não sabem o que são