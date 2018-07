Mulher faz denúncia contra Michael Jackson por assédio sexual

Foto: Reprodução

Nos anos 1990, Michael Jackson foi acusado diversas vezes de assédio sexual. Agora, pela primeira vez, uma mulher acusou o cantor de ter relações inapropriadas com ela. A suposta vítima não se identificou, mas preencheu o processo como 'Jane Doe' e afirmou ter sido assediada aos 12 anos.

Ela também disse que Michael pagou 900 mil dólares para que ela não falasse com a imprensa. Com 40 anos, ela mostrou bilhetes que o cantor teria escrito para ela. "Eu te amo muito e você me faz te amar ainda mais quanto mais eu falo com você. Estou louco por você", dizia um deles.

De acordo com a suposta vítima, o assédio aconteceu em 1986, depois de ela visitar a mansão do cantor como turista e acompanhada de sua mãe. Ela ainda afirmou que o abuso continuou até os 15 anos.

A mulher está processando Michael Jackson por danos relacionados a angústias emocionais, negligência e outros.