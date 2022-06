Mulher encontra seu cachorro perdido no colo de Hilary Swank

Hilary Swank posa com seus animais de estimação. A estrela de cinema com histórico de resgate de cães encontrou o dachshund Blue, que havia desaparecido em Nova York. Foto: Instagram/ @hilaryswank

O dachshund Blue, de Chelsea Blackwell, desapareceu na segunda-feira, e a tutora, preocupada, foi procurá-lo. Ela dirigiu por uma hora até encontrar uma fila de carros de patrulha e pessoas com câmeras perto da estação de ônibus Greyhound em Albany, Nova York.

Chelsea pausou sua busca para investigar. “Eu parei e pensei: 'Ah, alguém foi baleado? O que está acontecendo?'", disse.

“Havia cerca de oito patrulhas. Havia muitas pessoas com câmeras". Felizmente, não foi uma tragédia. Chelsea encontrou uma equipe de filmagem e sua busca terminou com um golpe de sorte. Seu cachorro de 15 anos foi encontrado por uma estrela de cinema com um histórico de resgate de cães.

"Comecei a perguntar a todos se tinham visto meu cachorrinho marrom", disse ela.

"'Você não vai acreditar nisso', disse a equipe de filmagem, 'mas uma celebridade encontrou seu animal de estimação'", conta.

Uma ligação e uma hora depois, um carro cinza parou, e lá estava o pequeno Blue sentado no colo da duas vezes vencedora do Oscar Hillary Swank.

"Assim que ele saiu do carro, beijei Blue e disse: 'Muito obrigado'".

Chelsea pediu um autógrafo, mas a atriz melhorou isso: elas tiraram uma foto juntas.

Histórico de resgates

Hilary Swank não é uma estranha ao resgate de cães. "Todos os cães que salvei e com quem compartilhei minha vida tiveram sua maneira única de estar no mundo", disse uma vez a atriz, que adotou vários cães, em um vídeo do YouTube publicado pela revista People.

Ela também criou uma fundação, Hilaroo - uma combinação de seu nome e de um cachorro que ele adotou, Karoo -, que conecta cães abandonados a crianças que, segundo a fundação, “foram abandonadas pela sociedade”.

Para Chelsea Blackwell, a perda de Blue teria aumentado o estrago que ela teve em sua vida depois de perder sua mãe em agosto e outro membro da família logo depois.

Blue se perdeu depois de sair do quintal com o outro cão de Chelsea, Ladybug.

Ladybug correu para casa quando ela a chamou, mas Blue não estava em lugar algum. "Eu estava perdendo a cabeça porque tenho Blue desde que era um pequeno filhote", disse. "Depois de perder minha mãe e meu primo, eu não queria perder meu melhor amigo também".