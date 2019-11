Mulher do príncipe Charles cancela agenda devido a infecção pulmonar

Príncipe Charles e sua mulher Camilla, duquesa da Cornualha, em visita ao mercado de agricultores suíços, em Londres. Foto: Eddie Mulholland/Pool/AFP

Camilla Rosemary Shand, mulher do príncipe Charles, teve de cancelar sua agenda de eventos por orientação médica devido a uma infecção pulmonar. A informação foi dada por uma porta-voz do casal real nesta quinta-feira, 7.

Aos 72 anos, a duquesa da Cornualha recebeu o conselho na noite de quarta-feira, 6, e cancelou um jantar que teria na Biblioteca de Londres.

"A duquesa da Cornualha foi orientada por seu médico a cancelar seus compromissos devido a uma infecção pulmonar que se tornou progressivamente pior ao longo dos últimos dias", informou o comunicado.

Nesta quinta-feira, ela deveria comparecer a um serviço no Campo da Lembrança, que homenageia soldados mortos, e junto com Charles faria uma visita oficial à Nova Zelândia no dia 17 de novembro. O príncipe deve viajar sozinho à Índia em 13 de novembro.

Camilla é a segunda mulher de Charles, que se divorciou de Diana, princesa de Gales, em 1996. Diana, mãe dos príncipes William e Harry, morreu em um acidente de carro em Paris em 1997.