Mulher do DJ Alok mostra a reação dele ao saber que será pai

DJ Alok se emociona ao saber que será pai, fruto do relacionamento com a médica Romana Novais. Foto: Instagram / @romananovais

A mulher do DJ Alok, Romana Novais, divulgou no domingo de Dia dos Pais, 11, o momento em que o músico descobriu que seria pai. Ela está grávida de cinco meses, um ano após perder a filha com menos de dois meses de gestação.

No vídeo, publicado nos stories do Instagram, Alok aparece sentado na cama, sem camiseta, após receber um bilhete de Romana com a notícia. "Você está armando alguma coisa", diz ele. Ao ler, o DJ fica emocionado e começa a chorar.

A mulher também usou a rede social para homenagear o marido. "Feliz dia [dos Pais], meu amor. Assim que nosso filho nascer, vou contar para ele o quanto você se preocupa e cuida da gente, o tanto que você se faz presente, e o quanto você se esforça para nos ver bem. Não tenho dúvidas de que você irá tirar de letra essa missão. Te amamos", escreveu.

Veja abaixo a publicação.