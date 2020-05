Mulher do cantor Sorocaba fala sobre amamentação e primeiro contato com filho: 'foi mágico'

O cantor Sorocaba anunciou o nascimento do filho e homenageou a mulher Foto: Thalita Castanha

Biah Rodrigues, esposa do cantor sertanejo Sorocaba, publicou em seu Instagram, neste domingo, 24, uma foto amamentando o filho Theo, que nasceu em 18 de maio de 2020, em São Paulo, capital. Mãe de primeira viagem, a modelo postou uma mensagem de carinho sobre a sua nova rotina ao lado do recém-nascido.

"Assim que ele nasceu já veio para o meu seio. Foi mágico esse primeiro contato. É uma delícia ver ele (sic) todos esses dias grudadinho em mim. Um momento único só nosso, a cada mamada renovamos essa conexão", disse Biah.

"Quando ele está satisfeito, solta lentamente. E mesmo assim quer ficar no quentinho do meu aconchego. E eu amo. É tanto amor que chega a doer [o seio]. Mas sigo firme e forte com todas as dicas e mandingas para cicatrizar um seio rachado", completou.

Desde o nascimento de Theo, Biah vem postando fotos ao lado do menino, incluindo um longo diário de maternidade do pré-parto. A princípio, seria um parto natural, mas conforme foram aumentando as dificuldades no processo de dilatação e as dores, ela optou pela cesárea. Confira outras fotos: