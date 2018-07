Mulher de Junior Lima rebate críticas por defender fraldas de pano

Junior Lima e Monica Benini Foto: Luciana Prezia / Estadão

Tudo começou quando Monica fez a seguinte postagem: "Eu ainda vou voltar aqui inúmeras vezes pra falar sobre isso, mas acabou de chegar uma das compras que eu mais tava esperando, as fraldinhas de pano do Otto, porque a gente vai usar as fraldas de pano, e não descartáveis. Êêê!"

Algum tempo depois, ela retornou, com feição mais séria: "Depois que eu postei aqui as fraldas de pano, recebi mensagens de algumas pessoas falando que eu não estou preocupada com a economia de água. Tenho umas coisinhas para informar para vocês... Me senti na obrigação de contar pra essas pessoas que a economia de água é uma das maiores preocupações do meu dia a dia. Aqui em casa não existem banhos demorados, nós reaproveitamos a água que cai do chuveiro, nós temos uma cisterna que recolhe água da chuva".

"Além do mais, uma dieta vegetariana - e a nossa casa é vegetariana - é a forma mais eficiente de economizar água. Você economiza uma quantidade surreal de água não tendo uma dieta baseada em proteína animal. Uma fralda descartável leva 600 anos pra se decompor na natureza. Se você usar fralda no seu filho até os três anos de idade, uma média de cinco fraldas por dia, você vai usar mais de 5 mil fraldas", prosseguiu.

Por fim, fez questão de destacar: "Eu não julgo quem faz a escolha por fraldas descartáveis, mas, se você tiver a oportunidade de usar fraldas de pano, dá uma testadinha aí! Quem sabe você se adapta. É muito mais ecológico, e também econômico."