Mulher de Faustão posta foto com aliança após boatos de separação

Faustão e sua mulher, Luciana Cardoso Foto: Instagram / @lucard

A ex-modelo Luciana Cardoso postou uma foto ao lado de seu marido, Fausto Silva, exibindo orgulhosamente sua aliança de casamento após o programa de Sonia Abrão abordar uma possível separação do casal por conta do não uso do acessório pelo apresentador no Domingão do Faustão do último domingo, 21.

O tema foi abordado por Felipeh Campos, um dos comentaristas do A Tarde É Sua, na edição do programa de quarta-feira, 24.

"Fausto Silva, apresentando seu belo Domingão, estava sem aliança, coisa que ele não faz. Está com o acessório todo domingo. Aí você corre na rede social da esposa dele, viajando, principalmente com as bailarinas, pelo mundo inteiro. Gente, o que tá acontecendo?", disse.

Sonia o acompanhou na dúvida: "Ele nunca fez programa sem aliança, realmente."

Algumas horas depois, Luciana usou seu perfil no Instagram para ressaltar a união com o amado, ressaltando a aliança de Faustão em uma selfie: "Sintonia total desde 2001".

Uma seguidora marcou os perfis do jornalista Felipeh Campos e do programa em um comentário na publicação: "O A Tarde É Sua deveria fazer um quadro pra arrumar um namorado pra Sonia que dê uma aliança pra ela [risos]".

Luciana respondeu à brincadeira: "[Risos] Vou apresentar uns pretendentes".

Felipeh também comentou a foto, aprovando a negativa à especulação feita na atração: "Assim que eu gosto..."

Confira a publicação abaixo Veja também o momento em que Felipeh Campos comenta a suposta separação de Faustão e Luciana Cardoso no programa da última quarta-feira, 24: