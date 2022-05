Mulher dá à luz durante apresentação do Metallica em Curitiba

Joice Figueiró deu à luz o menino Luan durante show da banda Metallica, no sul do País. Foto: Instagram/@digdigjooi

Grávida de 39 semanas, a tatuadora Joice Figueiró entrou em trabalho de parto no último sábado, 7, durante apresentação da banda Metallica no estádio Couto Pereira em Cutiriba, no Paraná. A criança nasceu no local ao som de Enter Sandman.

"Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica de 39 semanas de gestação e esse menino decide nascer ali mesmo, três músicas antes do show acabar", escreveu ela em seu Instagram.

Ela e o marido, o barbeiro Jaime Figueiró Neto, compraram os ingressos em abril de 2020, mas, por conta da pandemia, o show foi adiado duas vezes. Quando finalmente conseguiram ir ao evento, o momento acabou se tornando ainda mais especial para os dois.

"Luan Figueiró veio ao mundo dia 07/05/2022 às 23h15 abalando todas as estruturas do metal", completou.