Mulher abusada por R. Kelly conta que sofreu ameaças para não denunciar

Pais dizem que R. Kelly está mantendo mulheres como prisioneiras em uma espécie de 'culto', onde há abuso psicológico e sexual. Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Após reportagem publicada em julho pelo BuzzFeed News, em que pais acusam R. Kelly de manter suas filhas como prisioneiras em uma espécie de culto, outras mulheres procuraram o site para contar suas histórias com o rapper. Uma nova reportagem publicada na última terça-feira, 22, conta a história de Jerhonda Pace, que diz ter sido paga pelo artista em troca de seu silêncio.

Jerhonda é de Chicago e tinha apenas 15 anos quando conheceu R. Kelly. Agora, aos 24 anos, ela quer provar, por meio de depoimentos, documentos e informações de pagamento, que foi abusada e ameaçada pelo cantor. Ela é a quarta mulher a contar ao BuzzFeed sobre os abusos que sofreu do rapper.

Em 2008, R. Kelly foi julgado - e absolvido - por 14 casos de pornografia infantil. Na época, Jerhonda era uma grande fã do artista e estava acompanhando o julgamento no tribunal e foi lá que ela conheceu o cantor. Depois disso, ela foi a uma festa na casa de Kelly e aí os dois começaram a se relacionar.

R. Kelly deixando o tribunal Cook County, em Chicago, em maio de 2007, após depor sobre casos de pornografia infantil. Foto: REUTERS/John Gress

Jerhonda conta que ele filmava os encontros sexuais deles sem o seu consentimento. Um dia, ela perguntou se ele sabia quantos anos ela tinha, e o rapper disse para ela "dizer para qualquer um que perguntasse que ela tinha 19" e a mandou "agir como se tivesse 25". Ela também conta que era abusada sexualmente e mentalmente se não seguisse as ordens de Kelly.

A mulher diz que Kelly a ameaçava para manter o segredo do relacionamento, e a fez escrever e assinar cartas em que ela confessava ter roubado joias e dinheiro dele, e que os pais dela haviam instruído a menina a ameaçá-lo. O rapper dizia que, se ela contasse para alguém sobre a relação, ele iria enviar essas cartas à Polícia.

O relacionamento dos dois acabou quando Jerhonda foi pega mandando mensagem para um amigo. Antes de terminar, porém, R. Kelly abusou sexualmente dela para puni-la. Ela conta que resolveu contar sua história a fim de ajudar mulheres que estão sendo abusadas pelo artista.

"Se eu puder falar e ajudar [outras mulheres] a saírem dessa situação, é isso que vou fazer. Eu não tinha ninguém com quem falar na época em que estava passando por isso com ele. Ele está fazendo uma lavagem cerebral nelas, e isso meio que me lembra de Charles Manson", disse Jerhonda ao BuzzFeed.

A advogada de R. Kelly, Linda Mensch, disse ao site que o rapper é inocente. "O senhor Kelly nega essas acusações e vai trabalhar diligentemente para ir atrás de seus acusadores e limpar seu nome", declarou.

Essa não é a primeira vez que R. Kelly se envolve em denúncias de abuso. Em 2005, Andrea Lee, sua mulher na época, registrou um pedido de ordem de restrição contra o marido, alegando que ele havia batido nela.

Leia a reportagem completa no BuzzFeed News.