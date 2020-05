‘Muito legal, mas muito estranho’, diz Joelma sobre lives musicais

A cantora Joelma Foto: Instagram/joelmaareal

A cantora Joelma falou em uma entrevista nesta segunda-feira, 25, sobre a experiência de realizar uma live musical e como ela tem tentado manter a produtividade durante a quarentena. Ela irá realizar uma nova transmissão ao vivo, sua segunda até o momento, nesta quarta-feira, 27, às 20h.

“Gente, é muito legal, mas muito estranho. Porque é um show dentro de casa, a música toca, você dança, você canta, aí quando para a música, aquele silêncio. Muito estranho”, comentou a cantora em entrevista durante o programa Encontro com Fátima Bernardes. Joelma realizou sua primeira live no dia 22 de abril e conta com a ajuda das filhas para se preparar para as transmissões.

Além das lives, a cantora também lançou uma nova música durante o período de quarentena. Com o nome de Botar Pra Chorar, a canção ganhou um clipe gravado por Joelma em sua casa e sem a ajuda de uma equipe.

Joelma também destacou que tem tentando se manter produtiva durante a quarentena e que está ensaiando e malhando muito. Ela comentou, porém, que sente saudade dos fãs: “Eles sabem que eu sou pegajosa, que gosto de dar aquele abraço longo”.

Para divulgar sua live, que recebeu o nome de Joelma em Família, a cantora publicou um vídeo em sua conta no Instagram em que aparece dançando de frente para o espelho, como se estivesse interagindo com outra pessoa. “Ensaiando para a live”, brincou a cantora.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais