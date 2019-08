'Muitas vezes não assisto porque é muito cedo', diz Érick Jacquin sobre 'MasterChef'

O chef de cozinha Erick Jacquin. Foto: Felipe Rau/Estadão

Érick Jacquin, um dos jurados do MasterChef Brasil, falou sobre a polêmica envolvendo uma foto tirada por seu colega, Henrique Fogaça, ao lado de duas freiras no Vaticano em entrevista ao canal do YouTube Pingue-Pongue com Bonfá. Ele também fez críticas ao horário da atração, exibida às 20h de domingo nesta temporada.

"Primeira coisa: o Fogaça não entrou em confusão com duas freiras no Vaticano. Ele tirou foto com duas freiras. As freiras não falaram nada. Nenhuma reclamou. Eu conheço essa camiseta há anos. Ele já usou...", afirmou Jacquin.

Na sequência, prosseguiu: "Ele foi no lugar errado com a camiseta errada. É o jeito dele. Eu sou católico apostólico romano. A gente perdoa isso. Ele não fez mal pra ninguém. Fez humor negro."

"Ele pediu desculpas, se desculpou. O Fogaça faz tanta coisa boa, ele dá tanta coisa pra gente boa, que isso aqui a gente perdoa. O Fogaça sabe a diferença entre o bem e o mal. Muita gente critica e fala, mas não faz metade do que o Fogaça faz de [trabalho] social", concluiu.

Após a polêmica, a Band chegou a emitir um comunicado oficial afirmando que analisaria a polêmica de Henrique Fogaça 'com profundidade'. Questionado sobre uma possível de saída do colega por conta da foto com as freiras, Jacquin se revoltou.

"Por que vai tirar o Fogaça? Porque ele fez uma coisa errada? Quem não faz errado? Todo mundo erra. Ele errou e se desculpou. Até o padre Juarez se posicionou", afirmou, em referência ao posicionamento do religioso sobre o caso (relembre aqui).

MasterChef aos domingos

Questionado sobre a 6ª temporada do MasterChef Brasil ser exibida aos domingos, Érick Jacquin respondeu: "Não sou ninguém para falar disso. É uma decisão da diretoria da Band."

Na sequência, continuou: "A mudança para domingo é boa, não tem problema nenhum. O grande problema da mudança para domingo é o horário. Oito da noite é muito cedo. Deveria ser nove, nove e meia. Oito é muito cedo. Muitas vezes eu não assisto porque é muito cedo. Não é problema do dia."

Jacquin ainda sugeriu que a grande final desta temporada do MasterChef fosse exibida a partir das 21h30, em vez das 20h, como de costume. No último domingo, 4, o programa foi ao ar às 22h (clique aqui para entender).

