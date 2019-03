‘Muita vontade de chorar muito’, desabafa William Bonner sobre tragédia em Suzano

O jornalista William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo. Foto: Reprodução/Instagram

É difícil para os telespectadores acompanharem uma cobertura jornalística intensa como a do massacre na escola estadual em Suzano, em São Paulo, nesta quarta-feira, 13. E realizar o trabalho de divulgação da notícia é tão triste quanto. A comoção foi explicitada pelo jornalista William Bonner através do Twitter.

“Muita vontade de chorar muito, muitas vezes, ao longo de um dia tão triste”, desabafou o apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo.

Ele confessou que tem se afastado um pouco das redes sociais, mas que decidiu voltar apenas para expressar a dor pelo ocorrido.

“Hoje senti a necessidade de compartilhar esse peso que também os jornalistas tivemos que suportar em nome do dever profissional. E pronto. Está dito”, escreveu no perfil oficial dele no Twitter.

Muita vontade de chorar muito, muitas vezes, ao longo de um dia tão triste. Não uso mais isso aqui. Mas, hoje, senti necessidade de compartilhar esse peso que também os jornalistas tivemos que suportar em nome do dever profissional. E pronto. Está dito. — William Bonner (@realwbonner) 14 de março de 2019

Muitos seguidores de Bonner se solidarizaram e outros pediram a volta das manifestações do apresentador nas redes sociais.

Eu tive de mudar de canal! Não sabia dos detalhes desse atentado, ouvindo o jornal nacional enquanto cozinhava pra minha família, senti um nó na garganta como a muito tempo não sentia. — Blogralé no Youtube (@blograle) 14 de março de 2019