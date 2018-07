Mudança de Larissa Manoela nos últimos anos choca fãs nas redes sociais 

Larissa Manoela, em 2012, quando fazia a novela 'Carrossel' Foto: Lourival Ribeiro/SBT/DIVULGACAO

Uma usuária do Twitter decidiu fazer uma 'antes e depois' da atriz mirim Larissa Manoela. O resultado da comparação deixou os internautas muito chocados: em 2012, quando fazia Carrossel, no SBT, ela era uma criança. Em uma foto atual, ela aparenta ser uma mulher mais velha do que de fato é.

o curioso caso da menina que envelheceu 20 anos em 3 pic.twitter.com/tioSFa60E3 — jesca (@jessicambrosio) 22 de fevereiro de 2017

A comparação viralizou na rede social e reve mais de dez mil curtidas e nove mil retuítes. Entre os comentários, alguns internautas dizem que na foto atual parece que Larissa tem 25 anos, em vez de 16.

Veja as reações:

@jessicambrosio acho muito errado essas gurias querendo parecer super mais velhas do que sao, nao entendo qual é o problema de ser nova — que calor (@lumpx) 22 de fevereiro de 2017

@jessicambrosio eu acho a imagem dessa menina tão problemática que nem sei — bia. (@bea_trrz) 22 de fevereiro de 2017

@jessicambrosio nao sei o q essas meninas ricas comem q crescem tão rápido eu aqui parecendo um milho murcho com 24 e vê a marquezine com 21 — Ta maaaara! (@almabordada) 23 de fevereiro de 2017