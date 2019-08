MTV VMA 2019: John Travolta parece confundir Taylor Swift com drag queen; assista

John Travolta ficou olhando para Jade Jolie e Taylor Swift sequencialmente e parecia não saber como agir por alguns segundos. Foto: Captura de tela do MTV Video Music Awards (VMA) 2019 / MTV

O MTV Video Music Awards (VMA) 2019 ocorreu na noite de terça-feira, 26, e não foram só os prêmios que chamaram a atenção do público.

John Travolta foi um dos apresentadores da cerimônia, ao lado da rapper Queen Latifah, e internautas estão especulando nas redes sociais que ele confundiu a drag queen Jade Jolie com Taylor Swift.

Tudo começou quando Queen Latifah anunciou You Need To Calm Down, de Taylor, como vencedora da categoria videoclipe do ano.

Sorridente, a cantora levou ao palco toda sua equipe artística ao encontro de Travolta, incluindo algumas drag queens. O ator, no entanto, passou a impressão de que não sabia ao certo para quem entregaria o prêmio: ele ficou olhando para Jade e Taylor e parecia atrapalhado com a situação. Veja:

John Travolta mistook Jade Jolie for Taylor Swift when handing over the award for ‘Video of the Year.’ pic.twitter.com/z8MsJtcp1V — Pop Crave (@PopCraveMusic) August 27, 2019

Talvez a confusão não seja para menos, uma vez que Jade Jolie imita Taylor no clipe de You Need To Calm Down. Entretanto, o episódio levou usuários do Twitter a relembrarem do meme de John Travolta confuso, fruto de uma cena de seu personagem Vincent Vega, do filme Pulp Fiction (1995).

Para além das brincadeiras, o reconhecimento de Taylor Swift com You Need to Calm Down tem como pano de fundo uma mensagem social.

A música, que integra seu sétimo álbum, se dirige a homofóbicos e homenageia a comunidade LGBTQ. "E controle seus impulsos para gritar com todas as pessoas que você odeia / Porque a sombra nunca fez ninguém menos gay", diz ela na canção.

Ouça:

VEJA TAMBÉM: fotos dos looks das personalidades, cobras, beijos e shows no MTV VMA 2019