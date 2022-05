'Mr. Morale & The Big Steppers': Kendrick Lamar lança álbum inédito

Capa do novo álbum do rapper Kendrick Lamar, 'Mr. Morale & The Big Steppers', lançado nesta sexta-feira, 13. Foto: Renell Medrano

O rapper Kendrick Lamar lançou nesta sexta-feira, 13, seu primeiro álbum inédito em cinco anos, Mr. Morale & The Big Steppers.

O disco vem depois do aclamado Damn lançado em 2017, que venceu o Prêmio Pulitzer de Música, em 2018 - tornando Lamar o primeiro artista fora da música clássica e do jazz a levar o prêmio.

No último dia 8, o artista lançou um videoclipe para a faixa The Heart Part 5, onde se transforma, utilizando a tecnologia deepfake, em Kanye West, Will Smith, O.J. Simpson, Kobe Bryant e Jussie Smollett.

A faixa não está presente no novo álbum.

A capa de Mr. Morale & The Big Steppers chamou a atenção por Lamar aparecer segurando sua filha de dois anos no colo e sua mulher, Whitney Alford, aparecer ao fundo com um bebê recém-nascido no colo - o que dá a entender que o casal teve mais um filho.

O rapper também aparece na capa com uma coroa de Jesus Cristo.