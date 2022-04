'Mr. Morale & The Big Steppers': Kendrick Lamar anuncia novo álbum para maio

O rapper Kendrick Lamar durante show no Lollapalooza 2019, em Interlagos, na zona sul da cidade de São Paulo. Foto: Serjão Carvalho/ Estadão

O rapper Kendrick Lamar revelou, nesta segunda-feira, 18, o título e a data de lançamento do seu próximo álbum. A divulgação foi feita via o site Oklama, criado pelo artista em agosto do ano passado.

Mr. Morale & The Big Steppers chega às plataformas digitais em 13 de maio.

Lamar deu a notícia respondendo a um tuíte em que ele dizia que estava “oficialmente aposentado”.

O Spotify logo confirmou a informação e também postou o anúncio.

O novo álbum é o sucessor de Damn, lançado em 2017, que venceu o Prêmio Pulitzer de Música, em 2018 - tornando o rapper o primeiro artista fora da música clássica e do jazz a levar o prêmio.

Desde então Lamar foi headliner do Coachella 2017, comandou a trilha sonora do filme Pantera Negra (2018), ganhou prêmios Grammy e concorreu ao Oscar, na categoria de Melhor Canção Original, com a faixa All The Stars, presente na trilha do filme da Marvel, em parceria com a cantora SZA.

Mais recentemente, em fevereiro deste ano, o rapper se apresentou no Super Bowl junto com Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e 50 Cent.