MP-RJ denuncia ex-BBB Maycon Santos após acusações de maus-tratos a animais

Maycon do 'BBB 19' Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o ex-BBB 19 Maycon Santos por apologia a maus-tratos aos animais e crime contra a paz pública. A petição foi enviada na segunda-feira, 20, ao 16º Juizado Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que analisará se aceita o requerimento.

O inquérito sobre o vendedor de queijo foi aberto em fevereiro deste ano, após o ativista dos direitos animais Randel Silva registrar uma ocorrência de maus-tratos contra as declarações do participante no programa. Dentro da casa, ele afirmou que já amarrou bombinha em rabo de gato e perdeu a virgindade com uma cabra.

"Ele está em rede nacional e, como figura pública, precisa ser responsável pelo que diz. [O Maycon] está entrando na casa das pessoas com mensagens negativas, fazendo piadas com o sofrimento dos animais. Maus-tratos e zoofilia não são engraçados", criticou o militante pelo Instagram.

Randel Silva falou ainda que a atitude de Maycon se enquadra no artigo 287 do Código Penal, que tipifica como contra a lei "fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime", com pena de multa ou prisão de três a seis meses.

O E+ aguarda a promotoria de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro autorizar a liberação do documento da denúncia na íntegra. As petições do órgão só podem ser divulgadas com autorização prévia dessas autoridades.

