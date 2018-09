Motorista é preso portando carteira com CPF de Antonio Fagundes

Antonio Fagundes em cena de 'Carga Pesada' Foto: João Miguel / Globo / Divulgação

O ator Antonio Fagundes viu seu nome envolvido em um caso inusitado nesta quinta-feira, 8.

De acordo com informações passadas pela assessoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um jovem de 21 anos chamado Rafael Carlos Ferreira Cicillini foi preso em flagrante por dirigir com uma CNH falsa na cidade de Ribeirão Preto. O número do espelho e do registro do documento não existiam na consulta feita pelos guardas,que viram indícios de adulteração e falsificação e constataram que o CPF registrado era de um artista de televisão.

Tratava-se de ninguém menos que o consagrado ator Antonio Fagundes, de acordo com o telejornal Bom Dia Cidade da EPTV, afiliada local da Globo.

O caso ocorreu na Avenida Dom Pedro I, no Jardim José Sampaio Júnior, pela manhã. O suspeito tentou fugir, mas foi contido e confessou o crime, sendo preso em flagrante. O caso foi registrado como documentação falsa e vai ser investigado através de inquérito policial no 3º DP, enquanto a CNH foi encaminhada para perícia técnica.

Não há informações de que o Fagundes estivesse envolvido ou soubesse da irregularidade.