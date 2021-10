Morte no set: Alec Baldwin recebeu arma com garantia de que era segura

Alguns atores, porém, se machucam e continuam a cena como se nada tivesse acontecido. Em Django Livre, filme do diretor Quentin Tarantino, o ator Leonardo DiCaprio bate a mão sobre uma mesa com força. Com isso, um copo que estava na mão do ator se quebra, ferindo o astro. Tarantino e DiCaprio, porém, continuaram as gravações, com toda a intensidade do sangue real e do dor do ator.

Foto: Columbia Pictures