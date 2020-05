Morte de Gabriel Diniz completa um ano com missa pelas redes sociais

O cantor Gabriel Diniz morreu em 27 de maio de 2019, após um acidente de avião, aos 28 anos de idade. Foto: Fábio Rocha / Globo / Divulgação

A morte precoce de Gabriel Diniz, aos 28 anos, está completando um ano nesta quarta-feira, 27. A família do músico marcou uma missa em sua memória, que será transmitida às 20h (horário de Brasília) pelas contas oficiais dele no Instagram e YouTube.

"Dia difícil de ser encarado por nós. A vontade é de acordar desse pesadelo, porém tudo isso é real e não podemos negar que aconteceu. Mas também queremos lembrar e festejar o quanto Gabriel foi feliz e contagiante enquanto esteve entre nós e por isso celebraremos a Páscoa dele juntos, com alegria, na certeza de que ele esteja como anjo que é, ao lado de Deus todo poderoso", afirmaram os familiares.

Gabriel Diniz foi vítima de uma queda de avião no sul de Sergipe. A aeronave havia partido de Salvador rumo a Maceió, onde ele faria uma surpresa no aniversário da noiva, Karoline Calheiros.

Karoline homenageou o sertanejo na madrugada desta quarta afirmando sentir uma "saudade sem fim". "Um ano sem você.... passou tão rápido. Ao mesmo tempo que a falta que faz é tão, tão grande. Que confuso tudo isso. Sou grata a Deus por você significar tanto para mim, por ter me ensinado tanto, por você ter vindo a esse mundo para fazer a diferença dando exemplos tão incríveis para tantos, e um deles é 'viver a vida da melhor forma, com alegria e plantando o bem'", escreveu no Instagram.

A morte precoce do autor de Jenifer ocorreu numa região de mangue. No local, foram encontrados três corpos: o do cantor, do piloto Linaldo Xavier e do copiloto Abrãao Farias, ambos diretores do Aeroclube de Alagoas.