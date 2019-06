Morte de Cristiano Araújo completa 4 anos e fãs fazem homenagem

Cristiano Araújo tinha 29 anos quando morreu após acidente de carro. Foto: Reinaldo Marques/Globo

A morte do sertanejo Cristiano Araújo completa quatro anos nesta segunda-feira, 24, e os fãs do cantor relembraram o trabalho do artista nas redes sociais.

Em 24 de junho de 2015, o carro em que Araújo viajava com a namorada, Alana Morais, sofreu um acidente na BR 153, entre o trevo de acesso a Morrinhos e um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo de Goiatuba, a caminho de Goiânia.

Alana morreu no local após ter sido projetada para fora do veículo, que capotou várias vezes. As hipóteses eram de que a mulher não usava cinto de segurança e o carro estava em alta velocidade. O motorista e o empresário de Araújo ficaram com ferimentos leves.

No Twitter, internautas falam de saudade e de não terem superado a morte do cantor até hoje. Confira algumas homenagens:

O que temos pra hoje é saudades. 4 anos sem ti meu ídolo. Cristiano Araújo#CristianoAraujo pic.twitter.com/oLy715XqLD — ̑̈ㅤ⎊ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ (@renatosbu) 24 de junho de 2019

Hoje completa 4 anos que o Cristiano Araújo nos deixou, e até agora n conformo do pq Deus tirou ele da gente, eu gosto mt das músicas deles. Que é, é com ela que estou e você mudou Melhores músicas pic.twitter.com/tQcktnTQd3 — carlos davi (@carlosdavi04) 24 de junho de 2019

4 anos atrás vi gente ignorante dizendo: Agr que morreu td mundo virou fã. Hj pra calar a boca dessas pessoas, Cristiano Araújo não caiu no esquecimento, todo mundo ainda lembra, todo mundo ainda ouve, todo mundo ainda ama, e todo mundo ainda sente a dor da perda! pic.twitter.com/D5d0BYOFk4 — Mel (@Melissa_menl) 24 de junho de 2019

Que saudade de você meu Causador de Efeitos... Te amo até o céu. ❤️ 4 anos sem você Cristiano Araújo... Pra curar essa saudade, o remédio é você... Oq temos pra hoje, é saudade! pic.twitter.com/0sTgJCjGLC — LANY (@shakiraperry12) 24 de junho de 2019