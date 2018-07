Morte de Cristiano Araújo completa 1 ano; sertanejos lamentam a perda

cristiano araujo Foto: Instagram.com/cristianoaraujo

Foi no dia 24 de junho de 2015 que o Brasil se dividiu entre os que lamentavam a morte precoce do fenômeno da música sertaneja e os que questionavam: "quem é esse rapaz?". Cristiano Araújo, bastante querido pelos artistas do gênero e dono de uma legião de fãs, foi vítima de um acidente de carro na cidade de Morrinhos, em Goiás, e morreu aos 29 anos.

Fãs de diversas partes do Brasil lamentaram o primeiro aniversário da morte do artista e prestaram homenagens nas redes sociais. E os cantores sertanejos que tiveram a oportunidade de conhecer Araújo também fizeram coro ao momento.

Ao E+, alguns sertanejos lamentaram a data e lembraram de momentos felizes ao lado de Cristiano Araújo. Veja:

Foto: Estadão Conteúdo

Roberta Miranda

"Penso muito no pai, no João Reis, a dor deve ser latente todos os dias, e não vai passar porque isso é assim. Ele brilhava muito, era muito educado, sempre que me via me elogiava e tratava com respeito. Em orações pedimos sempre pra que a luz de Cristiano brilhe lá em cima e nos ilumine."

Foto: Reprodução/Instagram

Marrone (da dupla Bruno & Marrone)

"Pra mim o que mudou foi o vazio mesmo que ele deixou, eu lembro dele muitas vezes, a gente era amigo, ele me mostrava os seus trabalhos, mandava as novidades e eu fazia o mesmo. Acho que a gente passou a ter mais cuidado, mais atenção, mas continuamos unidos e lembrando dele com saudades."

Foto: Reprodução/Instagram

Maiara (da dupla Maiara & Maraísa)

"Nós gravamos com ele uma música que seria lançada na semana seguinte de sua morte, sentimos que os fãs do Cristiano ficaram órfãos. Percebemos nos nossos shows quando cantamos Se Olha no Espelho, nossa música, as pessoas estão ali e com toda emoção, muitos eram fãs dele."

Foto: Reprodução/Instagram

Fabiano (da dupla César Menotti & Fabiano)

"Sem dúvidas a música sertaneja perdeu demais, era interessado, conhecedor, se atualizava. O Cristiano era alegre e amigo, muito divertido. Faz falta e sempre fará!"

Foto: Reprodução/Instagram

Henrique (da dupla Henrique e Juliano)

"Com certeza todos se sensibilizaram muito na época e até hoje quando paramos pra pensar no que aconteceu, não parece que foi verdade! Aí bate um aperto e olhamos para as nossas vidas com mais cuidado. Pelo menos nós, artistas, tentamos manter o Cris vivo nos nossos dias. Existem muitas maneiras, ouvindo suas músicas, cantando, assistindo aos vídeos, lembrando do seu bom humor e energia. Depois de 1 ano a saudade ainda é forte, ele sempre será lembrado."