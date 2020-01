Morre Stan Kirsch, ator da série 'Highlander'

Stan Kirsch como Richie Ryan em cena de 'Highlander'. Foto: Reprodução de 'Highlander: The Series' (1992) / Rysher Entertainment

O ator Stan Kirsch, conhecido por ter interpretado o personagem Richie Ryan na série Highlander, morreu no último sábado, 11, aos 51 anos de idade.

De acordo com o site TMZ, o corpo do ator foi encontrado enforcado por sua esposa, Kristyn Green, no banheiro de sua casal. Médicos foram chamados ao local, mas ele foi dado como morto no momento.

Um anúncio sobre a morte de Stan Kirsch foi publicado na página da produtora do ator no Facebook.

"Nós perdemos tragicamente nosso amado Stan Kirsch em 11 de janeiro. Estaremos fechados pelas próximas duas semanas enquanto processamos o que aconteceu e ficamos em luto. Ele era muito amado e nós todos estamos devastados. Obrigado por compreender e respeitar nossa privacidade durante este período incrivelmente difícil", informou a nota.