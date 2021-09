Morre Richard Buckley, marido do estilista Tom Ford, aos 72 anos

O estilista Tom Ford (à direita) e seu marido Richard Buckley, no desfile para a Gucci no Milão Fashion Week, em 2004. Foto: EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

O jornalista Richard Buckley morreu no domingo, 19, em Los Angeles, aos 72 anos. Editor de moda, ele era casado com o estilista Tom Ford, com quem viveu um relacionamento de 35 anos.

A informação foi dada à revista People pela equipe do estilista. “É com grande tristeza que Tom Ford anuncia a morte de seu amado marido há 35 anos, Richard Buckley. Richard faleceu pacificamente em sua casa em Los Angeles com Tom e seu filho Jack ao seu lado”, diz o comunicado.

Richard e Tom se conheceram em um desfile de moda em 1986. Após anos vivendo juntos, a união foi oficializada em 2014. O casal tem um filho de 8 anos, Alexander John Buckley Ford.

Natural de Binghamton, no estado de Nova York, Buckley cresceu em uma família de militares. Passou períodos de sua infância e adolescência morando na França e Alemanha, onde se formou em jornalismo pela University of Maryland de Munique.

Richard iniciou sua carreira na moda em 1979, na New York Magazine, e trabalhou em importantes publicações como Women’s Wear Daily e Vanity Fair.

Ele foi editor europeu da revista Mirabella, editor colaborador da Vogue italiana e editor-chefe da Vogue Hommes International.